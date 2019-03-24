На ул. Хворостухина в Туле заканчивается обустройство дренажа

Накануне Роман Мурзин проконтролировал работы по организации отвода дренажных вод на пересечении улиц Хворостухина и Бондаренко.

На данный момент уже обустроен трубопровод, в ближайшее время специалисты приступят устанавливать колодец. В понедельник работы планируется завершить.