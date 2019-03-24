На ул. Хворостухина в Туле заканчивается обустройство дренажа
11 марта, в Пролетарском районе Тулы произошла коммунальная авария.
Накануне Роман Мурзин проконтролировал работы по организации отвода дренажных вод на пересечении улиц Хворостухина и Бондаренко.
На данный момент уже обустроен трубопровод, в ближайшее время специалисты приступят устанавливать колодец. В понедельник работы планируется завершить.
Напомним, 11 марта в результате прорыва водопровода размыло новую дорогу на улице Хворостухина. Дорожное полотно со стороны тротуара просело, на проезжей части 5-сантиметровый слой воды.
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