Погода в Туле 24 марта: дождь со снегом и до +6 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами вероятны небольшие осадки: дождь и мокрый снег.

Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -6 до -1С.

Днем: небольшие осадки, температура воздуха от +1 до +6 градусов. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.