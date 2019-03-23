Погода в Туле 24 марта: дождь со снегом и до +6 градусов
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление и небольшие осадки.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами вероятны небольшие осадки: дождь и мокрый снег.
Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -6 до -1С.
Днем: небольшие осадки, температура воздуха от +1 до +6 градусов. Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место