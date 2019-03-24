«Тулица» уступила «Северянке» первый матч полуфинала

23 марта состоялись первые полуфинальные игры стадии плей-офф Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» в гостях встречалась с лидером предварительного этапа — череповецкой «Северянкой».

Зрелищный первый сет закончился со счетом 25:20 в пользу «Северянки». А вот вторая партия получилась «зеркальной». С начала сета «Тулица» была в догоняющих, но смогла переломить ход игры и выиграть партию — 25:20.

В третьем сете снова сильнее оказалась череповецкая команда. Удачно пользуясь нашими ошибками, соперницы выиграли партию со счетом 25:19. А вот четвертый сет получился самым захватывающим. «Качели» в счете привели к тай-брейку, где очень долго не удавалось выявить победителя. В итоге удача, мастерство и настойчивость оказались н стороне «Тулицы» - 30:28. И счет в матче сравнялся.

Однако в пятой партии нашим волейболисткам не удалось сломить соперника. Отпустив «Северянку» на несколько очков вперед в счете, «Тулице» так и не удалось догнать череповецкую команду. 15:7 и как итог — проигрыш в тяжелейшем матче в пяти сетах.

Таким образом, счет в серии открывает «Северянка». 1:0. Завтра в Череповце состоится вторая игра полуфинала (напомним, для выхода в фмнал команде необходимо трижды обыграть соперника).

Начало игры 24 марта в 19:00. онлайн трансляцию поединка можно будет посмотреть на официальном канале ВК «Северянка».

Во втором полуфинале «Спарта» на своей площадке обыграла «Приморочку» со счетом 3:0. Сделав счет в своей серии 1:0.