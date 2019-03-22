Правительство РФ наградило работников музея «Куликово поле» за обновленный музейный комплекс
Почетные награды в области культуры за 2018 год получили автор концепции музея, главный архитектор комплекса, главный художник проекта.
Церемония вручения состоялась 21 марта в Доме приемов правительства Российской Федерации. Награды лауреатам вручил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Все три представителя тульского музея удостоились награды за создание нового Музейного комплекса «Куликово поле».
Современный музейный комплекс включает здание музея, выставочные залы, смотровую площадку и все необходимые объекты туристской инфраструктуры, гармонично вписан в исторический ландшафт.
Автор концепции музея Алексей Воронцов:
Алексей Воронцов
– Создать музей о событии, которое известно с детства каждому россиянину, — дело ответственное, и без искренней веры в то, что ты делаешь, невозможно. Надо было зародить эту веру в каждом, кто был к нему причастен. Музейные сотрудники, архитекторы и строители, художники, макетчики, режиссеры роликов, монтажники… — труд, талант, душа множества людей вложены в этот проект, и эта премия — признание заслуг каждого!
Архитектор музейного комплекса Сергей Викторович Гнедовский:
Сергей Гнедовский
– Я горжусь музеем, горжусь людьми, талантливыми одухотворенными подвижниками своего дела, благодаря которым возникло это здание, возникло все то, что находится внутри этого здания, а самое главное — родилось то чувство любви, необыкновенного дорогого отношения к месту, к Родине, к пространству, к небу, к полю. Премия — это признание той работы, которая была проделана, а с другой стороны, той роли моей профессии — архитектуры — в создании памятника этому месту. Архитектура — это то, что остается на века, следующим поколениям.
Главный художник проекта Андрей Георгиевич Рейнер:
Андрей Рейнер
– Это глубоко продуманная история, которая представляет собой знаменательное сочетание архитектуры, тематики экспозиции и имеет право остаться во времени. С другой стороны, современная музейная тема не может останавливаться, она вынуждена развиваться в рамках конкурирующих структур на рынке развлечений. Посетитель с каждым годом становится все более изощрен в требованиях. Ответ кроется в сочетании талантов, озарений и финансовых возможностей.
В конце 2015 года новый музей Куликова поля начинает принимать посетителей, открывается детская экспозиция «Один в поле не воин», выставочный зал представляет проекты ведущих музеев России.
21 сентября 2016 года для посетителей была открыта историческая экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Она разместилась на двух тысячах квадратных метров и представляет результаты многолетнего изучения истории, археологии Куликова поля и полей сражений, достижения ученых, наработавших уникальные подходы в изучении, сохранении и восстановлении единственного живого свидетеля Куликовской битвы — поля сражения 1380 года.
Осенью 2018 года новый музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом принял 200-тысячного посетителя.