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Правительство РФ наградило работников музея «Куликово поле» за обновленный музейный комплекс
Фото mkrf.ru

Правительство РФ наградило работников музея «Куликово поле» за обновленный музейный комплекс

Почетные награды в области культуры за 2018 год получили автор концепции музея, главный архитектор комплекса, главный художник проекта.

Церемония вручения состоялась 21 марта в Доме приемов правительства Российской Федерации. Награды лауреатам вручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Все три представителя тульского музея удостоились награды за создание нового Музейного комплекса «Куликово поле».

Современный музейный комплекс включает здание музея, выставочные залы, смотровую площадку и все необходимые объекты туристской инфраструктуры, гармонично вписан в исторический ландшафт.

Автор концепции музея Алексей Воронцов:

Алексей Воронцов

– Создать музей о событии, которое известно с детства каждому россиянину, — дело ответственное, и без искренней веры в то, что ты делаешь, невозможно. Надо было зародить эту веру в каждом, кто был к нему причастен. Музейные сотрудники, архитекторы и строители, художники, макетчики, режиссеры роликов, монтажники… —  труд, талант, душа множества людей вложены в этот проект, и эта премия — признание заслуг каждого!

Архитектор музейного комплекса Сергей Викторович Гнедовский:

Сергей Гнедовский

– Я горжусь музеем, горжусь людьми, талантливыми одухотворенными подвижниками своего дела, благодаря которым возникло это здание, возникло все то, что находится внутри этого здания, а самое главное — родилось то чувство любви, необыкновенного дорогого отношения к месту, к Родине, к пространству, к небу, к полю. Премия — это признание той работы, которая была проделана, а с другой стороны, той роли моей профессии — архитектуры — в создании памятника этому месту. Архитектура — это то, что остается на века, следующим поколениям.

Главный художник проекта Андрей Георгиевич Рейнер:

Андрей Рейнер

– Это глубоко продуманная история, которая представляет собой знаменательное сочетание архитектуры, тематики экспозиции и имеет право остаться во времени. С другой стороны, современная музейная тема не может останавливаться, она вынуждена развиваться в рамках конкурирующих структур на рынке развлечений. Посетитель с каждым годом становится все более изощрен в требованиях. Ответ кроется в сочетании талантов, озарений и финансовых возможностей.

 

В конце 2015 года новый музей Куликова поля начинает принимать посетителей, открывается детская экспозиция «Один в поле не воин», выставочный зал представляет проекты ведущих музеев России.

21 сентября 2016 года для посетителей была открыта историческая экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Она разместилась на двух тысячах квадратных метров и представляет результаты многолетнего изучения истории, археологии Куликова поля и полей сражений, достижения ученых, наработавших уникальные подходы в изучении, сохранении и восстановлении единственного живого свидетеля Куликовской битвы — поля сражения 1380 года.

Осенью 2018 года новый музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом принял 200-тысячного посетителя.

сегодня, в 14:30 +2
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Музей Куликово поле получил правительственную награду

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