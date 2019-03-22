Правительство РФ наградило работников музея «Куликово поле» за обновленный музейный комплекс

– Я горжусь музеем, горжусь людьми, талантливыми одухотворенными подвижниками своего дела, благодаря которым возникло это здание, возникло все то, что находится внутри этого здания, а самое главное — родилось то чувство любви, необыкновенного дорогого отношения к месту, к Родине, к пространству, к небу, к полю. Премия — это признание той работы, которая была проделана, а с другой стороны, той роли моей профессии — архитектуры — в создании памятника этому месту. Архитектура — это то, что остается на века, следующим поколениям.