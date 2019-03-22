В Тульской области 11 человек заболели корью

Фото из архива Myslo.

Все они не были привиты по религиозным соображением.

Такую информацию озвучили на брифинге сотрудники Минздрава. С начала года в Тульской области корью заболели 11 человек, в том числе целая семья, состоящая из 7 туляков.

В целях недопущения распространения высокозаразного заболевания в Тульской области, как и по всей России, объявлена дополнительная (подчищающая) вакцинация. Первоначально будут прививать детей, которым ранее из-за отказов родителей не сделали прививки. Также вакцину получат и взрослые.

В поликлиниках региона составляют списки тех, кто не был привит ранее. Это около 4000 человек. Запас вакцины в поликлиниках есть.

Специалисты советуют избегать массовых мероприятий в ближайшие две недели, пока не закончится инкубационный период у заболевших.

В последнее время сообщений о выявлении заболеваний корью в России и в мире стало значительно больше. В Европе, в соседних с нами Украине, Грузии и Казахстане счет заболевших идет на десятки тысяч. Из-за стремительного роста заболеваемости корью в Европе и в России Роспотребнадзор объявил о массовой противокоревой вакцинации (Myslo писал об этом здесь). Она пройдет с 1 апреля по 1 октября по всей России.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области, в 2018 году в области зарегистрировано 16 случаев кори, все — среди непривитых лиц.

«Основным и самым эффективным методом предупреждения заболевания является иммунизация, которая предусматривает получение двух доз вакцины — планово детям в 1 год и 6 лет, взрослым до 35 лет с интервалом не менее 3 месяцев, а также взрослым из групп риска до 55 лет.

Привиться против кори можно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или в коммерческих медицинских организациях», — говорят в Роспотребнадзоре.

Что такое корь?

Корь — опасная болезнь, она считается самой заразной из детских инфекций, заболеть корью могут и взрослые. Способность к заражению у этого вируса больше, чем у гриппа, в несколько раз. Само заболевание протекает тяжело и часто заканчивается осложнениями. В группе риска — непривитые и не переболевшие корью дети.

Кого прививают?

Прививку, согласно национальному календарю прививок, делают дважды: в 1 год и в 6 лет, и этого достаточно для защиты. Но если в год ребенка привили, а в шесть уже нет, угроза заразиться остается.



Делать ли прививку взрослым?

Если где-то зарегистрирован случай кори, прививку делают всем, кто мог контактировать с заболевшим. Но не каждый взрослый может быть уверен в том, что был в детстве привит, да еще и дважды. Заболевание корью у взрослых протекает гораздо тяжелее, поэтому важно защититься.

Варианта два: либо сделать прививку, независимо от того, прививали вас в детстве или нет, либо проверить антитела к вирусу кори путем анализа.

В Туле такой анализ крови в платных клиниках стоит около 800 рублей плюс плата за забор венозной крови. То есть около 1000 рублей за всё.

Как распознать корь?

Инкубационный период у кори — 7−14 дней с момента заражения до первых проявлений. Признаки заболевания корью: общее ухудшение самочувствия, повышение температуры (до 38−40 градусов), насморк, кашель, красные глаза. На 12−13 день появляется сыпь, сначала за ушами, потом распространяется на лицо, конечности и всё тело.

Всё о кори также можно посмотреть в специальной инфографике.