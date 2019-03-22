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В Туле объявили победительниц конкурса «Миссис Тула – 2019»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле объявили победительниц конкурса «Миссис Тула – 2019»

На сцене Тульской областной филармонии прошел VIII областной конкурс элегантности, красоты и таланта, организованный модельно-артистическим агентством Linda.

Конкурс «Миссис Тула» проходит при поддержке министерства культуры Тульской области. Он является региональным отборочным туром национального конкурса «Миссис Россия», так что у победительницы конкурса есть возможность представить наш регион на этом ярком и интересном творческом испытании.

Конкурс «Миссис Тула» отличается от конкурса «Мисс Тула» в том, что в нем нет выходов в купальниках или нижнем белье. Зато есть творческие номера и приветствие, когда на сцену выходит участница со всей своей семьей. Этот конкурс раскрывает многогранность женщины как личности, как матери. Он — символ любви, добра и красоты.

В 2019 году в конкурсе «Миссис Тула» приняли участие 13 замужних женщин с детьми. Все участницы — очаровательные, красивые, смелые, яркие, талантливые, самобытные.

Ирина Чалых. Мама троих детей — сына и двух очаровательных дочек. В свободное время занимается танцами, воплощая детскую мечту, и ходит в бассейн, чтобы на долгие годы оставаться здоровой, красивой и молодой для своего мужа и детей. Муж Александр всегда поддерживает Ирину во всех начинаниях и помогает воплощать в жизнь мечты.

Светлана Жур. Любимая жена и мама замечательного сына Александра — жизнерадостного малыша, который с любопытством познает мир. Муж Андрей все свободное время посвящает семье, увлекается футболом, а семья — его группа поддержки. В свободное время Светлана занимается спортом, рукоделием и саморазвитием.

София Кривохина. София — журналист, писатель, видеограф, работает над диссертацией по психологии любви, получает еще одну профессию — учителя. Но самым главным в своей жизни София считает звание мамы. Мамочки — как говорит ее трехлетняя дочь Стеша. Вместе они путешествуют по миру, изучают иностранные языки, читают и занимаются хореографией.

Юлия Панова. Юля — мама пятерых детей! Сыну Даниле 18 лет, Даниилу 16 лет, Матвею 6 лет, дочкам Полине и Алине — по 4 года. Юлия работает воспитателем в детском саду. Муж Роман — надежная опора и защита для всей семьи.

Нина Родионова. Мама двух очаровательных дочерей. Любит красную помаду и фильмы о любви, с удовольствием готовит десерты и выпечку. Вместе с дочками расписывает имбирные пряники, с детства неравнодушна к искусству кройки и шитья. Нравятся красивые вещи, отражающие ее индивидуальность. Активно развивается в сфере фитнеса.

Светлана Баташова. Мама прекрасного годовалого малыша Никиты. Увлекается стилистикой, модой, работает в сфере маркетинга, ведет здоровый образ жизни, поддерживает правильное питание, любит проводить время вместе со своей семьей. Муж Максим — настоящая опора семьи, увлекается спортом и каждый выходной обязательно проводит с женой и сыном.

Мария Бибикова. Мама троих детей: Данилы, Ангелины и Микаэля. Любящая жена и талантливая певица. Муж Алексей — хореограф, танцор, шоумен, участник проекта «Танцы без правил» на ТНТ, любит и поддерживает свою жену и детей во всем. Мария — победитель вокальных конкурсов, часто выступает на различных площадках Тулы. Мечтает завести домашнего питомца и купить дом на берегу океана.

Татьяна Шестова. Ее кредо: семья — успеха основа. Работает в кредитной сфере, на работе встретила своего будущего мужа Сергея, через год сыграли свадьбу. Таня и Сергей воспитывают сына Максима и мечтают о дочке.

Кристина Кочетова. Мама прекрасной Александры, творческая личность, владелица студии красоты, практикующий мастер-универсал. Кредо жизни: нести в мир красоту. Увлекается литературой, поэзией, стилистикой, фотографией, макияжем и эзотерикой. Вместе с дочкой снимается для глянцевых журналов.

Инна Королева. Мама Стефана и Меланьи. Муж Валерий — тыл всей семьи. Инна — профессиональная автоледи и любимая жена, в свободное время занимается кулинарией, парикмахерским искусством. Активно развивается в сфере юриспруденции. Каждый день начинает с улыбки и обнимашек со своими детьми.

Вера Свеженцева. Мама восьмилетней дочки Златы, вместе они слушают музыку, ходят на концерты, поют. По профессии Вера — визажист, с помощью макияжа она делает мир красивее. В свободное время изучает английский язык, много лет занимается фитнесом. С любимым мужчиной путешествует по миру и смотрит футбол.

Анастасия Копенкина. Мама двоих детей — Яны и Никиты. Все отношения в семье строятся на доверии, дети могут поговорить с мамой абсолютно на любые темы. Девиз семьи: делай как надо, и всё будет так, как должно быть!

Юлия Слободскова. Мама непоседливого и озорного трехлетнего Дани. Выходные вместе с папой любят проводить на природе. В свободное время Юля любит заниматься спортом и танцами, шить мягкие игрушки.

Самым интересным в этот вечер стал творческий конкурс, в котором каждая мама максимально раскрыла свои способности. Особенно хочется отметить несколько номеров. Хореографическая постановка о любви Софии Кривохиной и ее дочки Стеши — это было очень нежно и трогательно.

«Молитва Мерседес» в исполнении Марии Бибиковой. Самое профессиональное выступление!

А также поразило стихотворение, которое сочинила и прочитала Кристина Кочетова. Это было ярко, дерзко и незабываемо.

После выхода участниц в вечерних платьях жюри распределило титулы и награды. Итак…

Татьяна Шестова — «Миссис Интернет», «Миссис Подиум».

Вера Свеженцева — «Миссис Стиль».

Анастасия Копенкина — «Миссис Оригинальность».

Инна Королева — «Миссис Шарм».

Светлана Жур — «Миссис Обаяние».

Ирина Чалых — «Миссис Нежность».

Нина Родионова — «Миссис Грация».

Юлия Слободскова — «Миссис Очарование».

Кристина Кочетова — «Миссис Фото».

Мария Бибикова — «Миссис Семья».

Юлия Панова — «Миссис Талант».

Титул «2-я вице-миссис Тула — 2019» выиграла 28-летняя София Кривохина. А еще София победила в голосовании на нашем портале и получила титул «Миссис «Слобода» и подарок от нашей редакции.

– Я счастлива! Поддержка моих родных, близких и знакомых для меня была очень важна. Самая западная точка, где за меня голосовали на Myslo, — Вашингтон, самая восточная — Сеул и Джакарта. Это для меня самая главная победа. Столько людей готовы меня поддержать и сказать теплые слова! Почему я решила принять участие в конкурсе? Ради своей дочки. Я хотела показать ей, что мама тоже может. И чтобы дочка не боялась сцены — она уже маленькая артистка, выиграла титул «вице-мисс Совершенство» в прошлом году, она танцует. Чтобы она брала с меня пример — что ни в каком возрасте не страшно начинать и не нужно бояться, как на тебя посмотрят и что подумают. Надо делать то, что любишь, и идти вперед!

Титул «1-я вице-миссис Тула — 2019» получила Светлана Баташова.

Директор Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира» Ирина Кирсанова приехала в Тулу на конкурс, чтобы пригласить на свой конкурс одну-единственную красавицу, которая представила бы Тульский регион на всероссийском уровне.

Но ей так понравились тулячки, что она подарила официальные приглашения сразу четырем обворожительным мамам: Татьяне Шестовой, Вере Свеженцевой, Кристине Кочетовой и Светлане Баташовой.

Ну а королевой вечера, обладательницей титула «Миссис Тула — 2019» стала очаровательная Татьяна Шестова.

Татьяне 26 лет, она работает визажистом-стилистом в салоне красоты.

– Для меня победа стала полной неожиданностью! В душе мне очень этого хотелось, но все конкурсантки такие красивые, все достойны победы. Для меня это удивление и огромная радость, я не могу передать это словами. Безумные эмоции, которые стоит пережить. Для меня сегодняшнее выступление стало дебютом выхода на сцену. Я очень волновалась, у меня дрожали колени, голос, но я справилась. Думаю, что жюри отметило мою естественность, — я вышла к зрителю такой, какая я есть. Очень важно в любой ситуации оставаться самой собой.

Из досье Myslo

Татьяна Шестова
Педагог-психолог
Родилась 2 ноября 1992 г. в Богородицке.
Семья: муж Сергей, Сын Максим.
Любимая книга: Фредерик Бегбедер «Любовь живет три года».
Любимый фильм: «2012».
Любимое блюдо: щи из щавеля.
Мечта: стать моделью.

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Миссис Тула 2019, Фото: 37
Миссис Тула 2019, Фото: 38
Миссис Тула 2019, Фото: 39
Миссис Тула 2019, Фото: 40
Миссис Тула 2019, Фото: 41
Миссис Тула 2019, Фото: 42
Миссис Тула 2019, Фото: 43
Миссис Тула 2019, Фото: 44
Миссис Тула 2019, Фото: 45
Миссис Тула 2019, Фото: 46
Миссис Тула 2019, Фото: 47
Миссис Тула 2019, Фото: 48
Миссис Тула 2019, Фото: 49
Миссис Тула 2019, Фото: 50
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Миссис Тула 2019, Фото: 55
Миссис Тула 2019, Фото: 56
Миссис Тула 2019, Фото: 57
Миссис Тула 2019, Фото: 58
Миссис Тула 2019, Фото: 59
Миссис Тула 2019, Фото: 60
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Миссис Тула 2019, Фото: 62
Миссис Тула 2019, Фото: 63
Миссис Тула 2019, Фото: 64
Миссис Тула 2019, Фото: 65
Миссис Тула 2019, Фото: 66
Миссис Тула 2019, Фото: 67
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Миссис Тула 2019, Фото: 294
Миссис Тула 2019, Фото: 295
Миссис Тула 2019, Фото: 296
Миссис Тула 2019, Фото: 297
Миссис Тула 2019, Фото: 298
Миссис Тула 2019, Фото: 299
Миссис Тула 2019, Фото: 300
Миссис Тула 2019, Фото: 301
Миссис Тула 2019, Фото: 302
Миссис Тула 2019, Фото: 303
Миссис Тула 2019, Фото: 304
Миссис Тула 2019, Фото: 305
Миссис Тула 2019, Фото: 306
Миссис Тула 2019, Фото: 307
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:04 +1
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