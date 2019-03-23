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В Туле на закрытии Губернского катка на лед вышли звезды отечественного хоккея: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на закрытии Губернского катка на лед вышли звезды отечественного хоккея: фоторепортаж

Лучшие советские и российские хоккеисты сыграли с тульской сборной ночной хоккейной лиги.

22 марта впервые на Губернском катке состоялся матч легенд отечественного хоккея и сборной ночной хоккейной лиги региона. По приглашению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в спортивном празднике приняли участие легендарные советские и российские хоккеисты: Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Сергей Федоров, Алексей Жамнов и другие.

— Всю прошедшую зиму каток пользовался большой популярностью. Как и в прошлом году, не было ни дня, чтобы он пустовал",— сказал первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Матч закончился со счетом 8:6 в пользу легенд хоккея.

— Нам очень приятно, что этот матч состоялся в городе-герое Туле. Мы приложим все усилия, чтобы взрастить на этой героической земле настоящих хоккеистов. Замечательно, что здесь строятся новые спортивные объекты, проводятся всероссийские соревнования и международные турниры, в том числе по хоккею. Спасибо губернатору Алексею Дюмину за развитие спорта и этот спортивный праздник, — сказал Вячеслав Фетисов.

Спортивный праздник продолжился массовым катанием под зажигательную музыку DJ Деш и DJ Салават. На сцене выступила танцевальная группа NEO. Для всех гостей праздника на площади Ленина работали точки питания с горячим чаем, кофе и безалкогольным глинтвейном.

 

Губернский каток был открыт по инициативе Алексея Дюмина, и работает уже второй зимний сезон. С декабря по март его посетили свыше 52 тысяч человек. В сравнении с прошлым годом площадь для катания существенно увеличилась. На Губернском катке проходили не только массовые катания, но и хоккейные матчи, выступления знаменитых российских фигуристов. Каток будет работать до 31 марта включительно.

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