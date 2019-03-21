Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Тульская студенческая весна – 2019»

К участию в нем приглашаются студенческие коллективы и студенты в возрасте от 16 до 25 лет.

В Туле начался прием заявок для участия в X юбилейном фестивале студенческого творчества «Тульская студенческая весна – 2019».

Фестиваль включает в себя шесть направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика, видео.

Отборочные туры пройдут 2, 3 и 4 апреля в концертном зале Тульского государственного университета по адресу: пр. Ленина, 92 (9-й корпус).

Подать заявку можно не позднее 29 марта на портале АИС «Молодежь России» по адресу: https://myrosmol.ru и в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/tulasv.

Финал конкурса пройдет 23 апреля.



Фестиваль «Тульская студенческая весна» — это не только возможность получить большой опыт и новые знакомства, но и шанс стать знаменитым! Победители регионального этапа фестиваля представят Тульскую область на Всероссийском фестивале, который пройдет в этом году в Перми.

Более подробную информацию можно получить в МБУ «ММЦ «Родина» или по телефону 31-19-94.