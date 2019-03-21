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В Туле наградили победителей международного конкурса юных музыкантов

В Туле наградили победителей международного конкурса юных музыкантов

В нём приняли участие около 100 исполнителей из 17 регионов России, а также представители Белоруссии.

В Тульской областной филармонии состоялась торжественная церемония закрытия XI Международного конкурса юных исполнителей на баяне и аккордеоне имени Н. И. Белобородова. В церемонии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«Участники конкурса получили уникальную возможность продемонстрировать свой талант на таком престижном творческом состязании. Надеюсь, этот праздник музыки станет для юных исполнителей важной ступенькой на пути к успеху и вдохновит их на новые творческие свершения. По инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе ведется большая работа по сохранению народного искусства. Это и поддержка производства народных инструментов, и самих исполнителей». 

В конкурсе приняли участие около 100 юных музыкантов от 9 до 19 лет из 17 регионов России и Республики Беларусь.

Тульскую область представляли 26 юных музыкантов – учащиеся детских школ искусств и колледжей искусств. 12 туляков стали лауреатами и дипломантами конкурса. 

Четверо из них – учащиеся Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов». Выступления конкурсантов оценивали российские и зарубежные музыканты, лауреаты международных конкурсов, профессора консерваторий.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:00 +1
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