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В Туле будет ограничена продажа алкогольной продукции

В Туле будет ограничена продажа алкогольной продукции

22 марта на площади Ленина с 18.00 до 22.00 пройдут массовые мероприятия, посвященные закрытию сезона на Губернском катке.

В 19.00 состоится хоккейный матч звезд отечественного хоккея со сборной ночной хоккейной лиги Тульской области. С 20.30 до 22.00 все желающие смогут принять участие в массовом катании.

В связи с этим администрация города Тулы извещает предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7−1 Закона Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с данным законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей администрация города Тулы просит хозяйствующие субъекты заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина, информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 22 марта 2019 года с 15.00 до 22.00.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 19:00 −1
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