В Тульской области проходит конкурс «Наследники Никиты Демидова»

Конкурс профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» пройдет с 19 марта по 5 апреля 2019 года в Тульской области. 20 марта на производственной площадке завода «Октава» сотрудники предприятия в составе жюри оценят мастерство участников номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

Конкурс проводится для повышения качества профессионального образования квалифицированных рабочих. Для предприятия это возможность передать важные компетенции будущим специалистам, а также привлечь молодые кадры.

В четвертом региональном конкурсе «Наследники Никиты Демидова» участвуют студенты учебных заведений, которые поставляют кадры для отрасли. В нашем регионе таких учебных заведений шесть: ТГПУ, профессиональный лицей №43, технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова, профессиональное училище №29, политехнический колледж и машиностроительный колледж им. Н. Демидова, который и разработал программу конкурса.

Содействие в его организации руководство «Октавы» оказывает с 2017 года. С этого времени предприятие проводит политику, включающую и собственную программу подготовки кадров. Особое внимание в ней уделяется институту преемничества.

На заводе «Октава» работают обладатели таких редких специальностей, как оператор вакуумно-напылительных установок, который покрывает отдельные детали микрофонов тончайшим слоем золота, гравер.

Еще одна редкая профессия — оператор электроакустических измерений. Он проводит испытания и сравнивает характеристики каждого микрофона с образцовыми. Ни один тульский технический колледж не выпускает таких специалистов. Стать профессионалом в этом деле можно только переняв знания и опыт у действующего мастера.