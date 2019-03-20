новости
новости
Регистрация
В Тульской области проходит конкурс «Наследники Никиты Демидова»

В Тульской области проходит конкурс «Наследники Никиты Демидова»

В четвертом региональном конкурсе участвуют студенты учебных заведений.

Конкурс профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» пройдет с 19 марта по 5 апреля 2019 года в Тульской области. 20 марта на производственной площадке завода «Октава» сотрудники предприятия в составе жюри оценят мастерство участников номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

Конкурс проводится для повышения качества профессионального образования квалифицированных рабочих. Для предприятия это возможность передать важные компетенции будущим специалистам, а также привлечь молодые кадры.

В четвертом региональном конкурсе «Наследники Никиты Демидова» участвуют студенты учебных заведений, которые поставляют кадры для отрасли. В нашем регионе таких учебных заведений шесть: ТГПУ, профессиональный лицей №43, технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова, профессиональное училище №29, политехнический колледж и машиностроительный колледж им. Н. Демидова, который и разработал программу конкурса.

Содействие в его организации руководство «Октавы» оказывает с 2017 года. С этого времени предприятие проводит политику, включающую и собственную программу подготовки кадров. Особое внимание в ней уделяется институту преемничества.

На заводе «Октава» работают обладатели таких редких специальностей, как оператор вакуумно-напылительных установок, который покрывает отдельные детали микрофонов тончайшим слоем золота, гравер. 

Еще одна редкая профессия — оператор электроакустических измерений. Он проводит испытания и сравнивает характеристики каждого микрофона с образцовыми. Ни один тульский технический колледж не выпускает таких специалистов. Стать профессионалом в этом деле можно только переняв знания и опыт у действующего мастера.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ОктаваНаследники Никиты Демидоваконкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области появится мобильный «Кванториум»
В Тульской области появится мобильный «Кванториум»
Тест на счастье по-тульски: насколько вы довольны жизнью?
Тест на счастье по-тульски: насколько вы довольны жизнью?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.