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В Тульской области появится мобильный «Кванториум»

В Тульской области появится мобильный «Кванториум»

Для закупки транспортного средства и всего необходимого оборудования выделено 21,7 млн рублей.

На оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсудили реализацию национального проекта «Образование» в регионе.

Речь шла и об основных задачах на 2019 год. Среди них — создание мобильного детского технопарка «Кванториум». Он является структурным подразделением стационарного детского технопарка «Кванториум».

Мобильный вариант будет создаваться на базе перевозной автомобильной станции и обеспечивать обучение детей, проживающих в сельской местности и в малых городах, по дополнительным общеобразовательным программам инженерной направленности, а также осуществлять дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и организаций дополнительного образования.

В этом году в Тульской области запланировано создание одного мобильного «Кванториума».

Для закупки транспортного средства и всего необходимого оборудования выделено 21,7 млн рублей, из которых порядка 16,1 млн — средства федерального бюджета.

Алексей Дюмин поручил министерству образования проработать с министерством финансов вопрос создания еще одного мобильного «Кванториума», в том числе с привлечением внебюджетных источников.

Myslo неоднократно писал про ребят, которые обучаются в «Кванториуме». Какие изобретения создают юные туляки, можно почитать здесь и здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:29 0
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