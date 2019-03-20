Погода в Туле 21 марта: небольшие осадки и облачность с прояснениями

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями. Ночью мокрый снег с дождём, от 0 до -5 градусов.

Днём небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – 1 мм). Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха – от 2 до 7 градусов выше нуля. Давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.