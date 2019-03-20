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Погода в Туле 21 марта: небольшие осадки и облачность с прояснениями

Погода в Туле 21 марта: небольшие осадки и облачность с прояснениями

Синоптики прогнозируют умеренный западный ветер и до +7 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями. Ночью мокрый снег с дождём, от 0 до -5 градусов.  

Днём небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – 1 мм). Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха – от 2 до 7 градусов выше нуля. Давление пониженное – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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