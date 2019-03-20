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Туляки пожаловались губернатору на отсутствие освещения на Одоевском шоссе

Туляки пожаловались губернатору на отсутствие освещения на Одоевском шоссе

Алексей Дюмин поручил разобраться в этой ситуации.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.Одно из них касалось отсутствия освещения на участке дороги по Одоевскому шоссе в Туле в течение трех недель.

Глава региона отметил, что заявительница обращалась в администрацию Тулы, «Горсвет», федеральный УПРДОР, но так и не получила ответа на вопрос о том, кто отвечает за данный участок.

Алексей Дюмин заявил, что ситуация, когда жителей посылают из одной инстанции в другую, недопустима, ответы на вопросы должны поступать в назначенный срок. Губернатор поручил своему заместителю — руководителю аппарата правительства — начальнику главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галине Якушкиной разобраться в этой ситуации.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника, участок дороги по Одоевскому шоссе при выезде из Тулы находится в оперативном управлении «Тулаавтодора».

Неисправности были устранены по гарантийным обязательствам, но должного результата это не принесло, освещение работало с перебоями.

Тогда было принято решение о замене в рамках гарантии автоматической системы. В течение месяца освещение стелы и участка автомобильной дороги будет работать в тестовом режиме.

Алексей Дюмин поручил держать вопрос на контроле.

Губернатор отметил, что все ответственные за состояние дорог службы должны знать не только зону своей ответственности, но и понимать, кому принадлежат соседние участки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 +1
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ТулаОдоевское шоссе
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