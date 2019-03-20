В суворовском кафе местный житель обокрал пьяного мужчину

В Суворове в местном кафе произошла кража. Один из посетителей находился в состоянии алкогольного опьянения и плохо контролировал происходящее вокруг, чем и воспользовался злоумышленник. Он вытащил из кармана 36-летнего мужчины мобильный телефон и банковскую карту.

– Отсутствие вещей потерпевший обнаружил лишь наутро и обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД для раскрытия незаконного деяния проводили оперативные мероприятия, в ходе которых изучали также и записи камер видеонаблюдения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемым оказался 40-летний безработный местный житель. Он признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».