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В суворовском кафе местный житель обокрал пьяного мужчину

В суворовском кафе местный житель обокрал пьяного мужчину

Злоумышленник вытащил из кармана жертвы телефон и банковскую карту.

В Суворове в местном кафе произошла кража. Один из посетителей находился в состоянии алкогольного опьянения и плохо контролировал происходящее вокруг, чем и воспользовался злоумышленник. Он вытащил из кармана 36-летнего мужчины мобильный телефон и банковскую карту.

– Отсутствие вещей потерпевший обнаружил лишь наутро и обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД для раскрытия незаконного деяния проводили оперативные мероприятия, в ходе которых изучали также и записи камер видеонаблюдения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемым оказался 40-летний безработный местный житель. Он признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 +5
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кражаворпьяный посетителькафе

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