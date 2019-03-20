Туляков атаковали десятки жирных крыс: видео

Жители ул. Первомайской в Туле всю зиму вынуждено соседствовали с крысами, поселившимися на контейнерной площадке между пятиэтажными домами №46 и 42. Недалеко находится стадион и школа №17 (ЦО №8).

«Дело в том, что наш ближайший к дому мусорный контейнер всю зиму атакуют крысы. Заметили еще зимой, звонили в УК «Альянс», там ответили, что они несут ответственность только за дома, и направили в администрацию Советского района. В администрации обращение по телефону выслушали и обещали принять меры. Но до сих пор крысы прекрасно себя чувствуют, стали еще упитаннее. А недалеко от контейнера через стадион находится школа, и мимо мусора каждый день ходят дети. Сейчас непонятно, кто у нас в городе отвечает за контейнерные площадки и вывоз мусора. Помогите разобраться», – написала в редакцию Myslo Людмила.

С такой же проблемой, только в доме, столкнулась жительница дома №26, корп. 2 Елена Андрианова:

– Переехала в этот дом в 2010 году, и уже тогда здесь была эта проблема – огромное количество крыс. За эти годы ни одна управляющая компания не смогла справиться с ними. Сейчас домом управляет «Тульское УЖКХ». Крысы расплодились в таком количестве, что не передать словами, они везде: в подвале, мусорокамере, подъезде, под полом, в пустотах стен, в квартирах, где старые полы на деревянных лагах, даже в электрораспределительных щитках. И такая ситуация не только на первом, но и на верхних этажах.

Елена прислала в редакцию видео, в котором она подробно рассказала о проблеме. На протяжении всего рассказала на заднем плане слышен писк:

грызуны настолько привыкли к соседству с людьми, что не затихают даже в присутствии человека.

– Моя квартира находится на первом этаже, в моем отсеке проходит мусоропровод, но мусор выношу только на улицу в контейнер, так как шкаф мусоропровода страшно открывать из-за огромного количества живущих там крыс. Несколько месяцев назад, почувствовав сильный запах обгорающей проводки из электрического щита, вызвала пожарную охрану. Когда приехали, они спустились в подвал, чтобы определить источник возгорания, так как видимых проявлений в самом щитке найдено не было. После того как пожарные вернулись, они сказали, что такого количества крыс и таких размеров они не видели никогда. Вызвали аварийную службу, оказалось, причина возгорания в стене под электрораспределительным щитом, где и обитают крысы, и причина возгорания, скорее всего, связана с ними. Горели провода, которые питают весь подъезд. Чтобы заменить проводку, пришлось разбирать стену под электрощитком, но обратно ее не заделали, прикрыли картонкой. Вскоре крысы сгрызли картонку и стали вылезать в подъезд.

Myslo надеется, что ответственные за решение этой проблемы и контролирующие органы обратят, наконец, внимание на проблему и примут меры.