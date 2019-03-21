В Киреевске водитель автобуса высадил пассажирку и... переехал ее

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Проверку инициировали после факта наезда на пешехода на автостанции Киреевска.

Как стало известно Myslo, 19 марта 2019 года 57-летний водитель автобуса «Киреевск – Щекино» высаживал на конечной пассажиров. Из автобуса вышла 79-летняя пенсионерка. Видимо, женщина упала, а водитель, по предварительной информации, не заметил ее и переехал задним колесом. Пожилая женщина была госпитализирована с переломом правой ноги.

В настоящее время Киреевской межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства безопасности дорожного движения в Киреевском обособленном предприятии ООО «Тульская транспортная компания». По информации прокуратуры, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения при высадке пассажиров.

Отделом МВД России по Киреевскому району по данному факту также проводится доследственная проверка, ход и результаты которой прокуратура взяла на контроль.