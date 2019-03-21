новости
новости
Регистрация
В Киреевске водитель автобуса высадил пассажирку и... переехал ее
Фото pearative.ru

В Киреевске водитель автобуса высадил пассажирку и... переехал ее

Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку в Киреевском обособленном предприятии ООО «Тульская транспортная компания».

Проверку инициировали после факта наезда на пешехода на автостанции Киреевска.

Как стало известно Myslo, 19 марта 2019 года 57-летний водитель автобуса «Киреевск – Щекино» высаживал на конечной пассажиров. Из автобуса вышла 79-летняя пенсионерка. Видимо, женщина упала, а водитель, по предварительной информации, не заметил ее и переехал задним колесом. Пожилая женщина была госпитализирована с переломом правой ноги.

В настоящее время Киреевской межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства безопасности дорожного движения в Киреевском обособленном предприятии ООО «Тульская транспортная компания». По информации прокуратуры, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения при высадке пассажиров.

Отделом МВД России по Киреевскому району по данному факту также проводится доследственная проверка, ход и результаты которой прокуратура взяла на контроль.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:07 +6
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпереехал пассажираКиреевсктранспортная компанияавтостанция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Год театра в Туле пройдет театральный фестиваль «Кремлевские сезоны»
В Год театра в Туле пройдет театральный фестиваль «Кремлевские сезоны»
Туляков атаковали десятки жирных крыс: видео
Туляков атаковали десятки жирных крыс: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.