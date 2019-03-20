45 песен Победы: Туляки могут записать песни для шествия «Бессмертного полка»

9 Мая 2019 года по Городу-Герою Тула в седьмой раз пройдет парадное шествие «Бессмертный полк».

Для создания особой атмосферы во время формирования и парадного шествия «Бессмертного полка» мы собираем «45 песен ПОБЕДЫ». Присылайте на электронную почту polk@71region.ru свое исполнение песен Победы.

Наиболее яркие композиции украсят День Победы 9 мая 2019 года и прозвучат в эфире популярной радиостанции.

Полный список «45 песен Победы»

1. Гимн «Бессмертного полка» вне конкурса.

2. Любимый город.

3. Дорога на Берлин.

4. Где же вы теперь, друзья — однополчане.

5. Красные маки.

6. Случайный вальс.

7. Пилоты (Первым делом самолеты).

8. Моя любимая.

9. Хотят ли русские войны.

10. Ты ждёшь, Лизавета.

11. Ехал я из Берлина.

12. Севастопольский вальс.

13. Идёт солдат по городу.

14. Последний бой.

15. Самовары-Самопалы.

16. Солдатушки.

17. По полю танки грохотали.

18. Огонёк.

19. Тучи над городом встали.

20. Давай закурим.

21. Три танкиста.

22. Прощай, любимый город (Вечер на рейде).

23. На солнечной поляночке.

24. Он не вернулся из боя.

25. Эх, дороги.

26. В землянке.

27. Пора в путь дорогу.

28. Если б камни могли говорить.

29. Майский вальс.

30. Смуглянка.

31. Катюша.

32. За того парня.

33. Жди меня.

34. От героев былых времен.

35. День Победы.

36. Тёмная ночь.

37. Десятый батальон.

38. Журавли.

39. Мгновения.

40. Синий платочек.

41. Эх, путь дорожка фронтовая.

42. Бери шинель, пошли домой.

43. Поклонимся великим тем годам.

44. На безымянной высоте.

45. В лесу прифронтовом.

Важно! Качество записей должно быть студийным (не диктофон). Формат записи — любой расширенный. Так же можно мр3 не менее 256 kbps, частотой дискретизации не менее 44100 khz и bit depth не менее 16 bit.

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