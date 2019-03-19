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В прошедшие праздники тульские женщины были в центре внимания

В прошедшие праздники тульские женщины были в центре внимания

Tele2 проанализировала работу сети в праздничные дни 23 Февраля и 8 Марта.

Женщины получили в 1,5 раза больше голосовых поздравлений по телефону, чем мужчины. При этом представители сильного пола отличились активностью в Сети — в среднем в оба праздника мужчины провели в интернете на 25% больше времени.


В сети Tele2 Международный женский день традиционно характерен более высокой активностью клиентов, чем День защитника Отечества. Праздник 8 Марта побил рекорды 23 Февраля не только по количеству звонков – показатели длительности телефонных разговоров, объема использованного интернет-трафика и числа SMS в женский праздник также были в два раза выше.


Интересно, что в оба праздничных дня мужчины были более лаконичными в голосовых поздравлениях: длительность совершенных ими звонков была на 20% меньше, чем у женщин. А вот объем потребленного дата-трафика у представителей сильного пола был на 25% больше.

При этом SMS пользовались примерно одинаковой популярностью у всех поздравляющих.

Хочется отметить, что в праздники в сети оператора значительно увеличилось количество новых смартфонов. Это может говорить о том, что абоненты Tele2 в качестве подарка предпочли вручить близким современные гаджеты. Больше всего устройств зарегистрировано от производителей Samsung, Huawei и Nokia. А из редких брендов можно отметить Tesla. При этом на 8 Марта было подарено почти вдвое больше смартфонов, чем на 23 Февраля, что совпадает с общим трендом высокой популярности Международного женского дня.

сегодня, в 15:40 0
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Tele2 проанализировала работу сети в праздничные дни 23 февраля и 8 мартапоздравления по телефону

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