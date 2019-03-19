В Пролетарском районе Тулы 20 марта отключат светофоры

Это связано с плановыми работами на электросетях.

Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, в среду в Пролетарском районе Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии.

С 9.00 до 17.00 на улицах Пролетарской и Епифанской будут отключены светофоры. Будьте внимательны и осторожны, руководствуйтесь знаками приоритета.