В Пролетарском районе Тулы 20 марта отключат светофоры
Это связано с плановыми работами на электросетях.
Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, в среду в Пролетарском районе Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии.
С 9.00 до 17.00 на улицах Пролетарской и Епифанской будут отключены светофоры. Будьте внимательны и осторожны, руководствуйтесь знаками приоритета.
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