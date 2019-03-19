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Повышение стоимости проезда в Туле: УФАС усмотрел признаки картельного сговора и пригрозил перевозчикам
Фото Дмитрия Дзюбина

Повышение стоимости проезда в Туле: УФАС усмотрел признаки картельного сговора и пригрозил перевозчикам

Ведомство заявило, что если перевозчики не прислушаются и повысят тариф, будет возбуждено антимонопольное дело по картельному соглашению.

Вопрос стоимости проезда в Туле и области в пассажирском транспорте обсуждался сегодня на оперативном совещании в правительстве Тульской области. 

Было отмечено, что коммерческие перевозчики уведомили администрацию Тулы, что с 1 апреля намерены повысить тарифы на проезд с 20 до 25 рублей. По мнению руководства города, столь резкое повышение экономически необоснованно.

– Никаких экономически обоснованных расчетов от перевозчиков не получено, из чего складываются тарифы, непонятно. Равно как и нет аргументированного ответа на вопрос, почему повышение единовременное, – заявил глава администрации регионального центра Евгений Авилов. –По словам перевозчиков, это для удобства жителей, но такое объяснение не выдерживает критики. Структура взаимоотношений внутри компаний сложна и противоречива. Водители работают на личных автобусах, норма выручки для них остается неизменной, а издержки растут. Наша позиция: повышение тарифов необоснованно, и в рамках своих полномочий мы предпримем все усилия, чтобы не допустить повышения. Такое письмо перевозчикам направлено.

Губернатор Алексей Дюмин в свою очередь ответил, что альтернатива коммерческому транспорту есть – это транспорт муниципальный.

– Проезд в муниципальном транспорте, к тому же, стоит дешевле. Проблема только в том, что к работе «Тулгорэлектротранса» много претензий. Зачастую не соблюдается расписание, и люди вынуждены пересаживаться на «маршрутки». Есть замечания и к техническому состоянию автобусов, – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что администрация Тулы обращалась в региональный УФАС. Ведомство провело проверку и сегодня руководитель управления Юрий Елагин сегодня уточнил ее итог:

– Перевозчикам дано предписание, усмотрели в их действиях картельный сговор, – заявил Юрий Елагин. – Если перевозчики не прислушаются и повысят тариф, будет возбуждено антимонопольное дело по картельному соглашению. Проведем все необходимые мероприятия, которые предписывает антимонопольное законодательство, запросим материалы по экономическому обоснованию. В случае, если подтвердится картельное соглашение, будем обращаться в суд о привлечении к ответственности, вплоть до уголовной.

Что же касается межмуниципальных маршрутов, то некоторые коммерческие перевозчики также заявляли о желании повысить стоимость проезда на 15%: с 2 руб. 30 коп. за 1 км пути до 2 руб. 65 коп. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, после переговоров со всеми межмуниципальными перевозчиками четыре компании, которые намеревались повысить тариф, отозвали свои заявления.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:53 +12
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