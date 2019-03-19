В Щекино мужчину осудили за кражу денег с найденной банковской карты

Он совершил несколько покупок в магазинах на сумму порядка семи тысяч рублей.

Щекинским районным судом Тульской области вынесен обвинительный приговор 27-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении денег кражи с банковского счета.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 18 декабря прошлого года осужденный нашел на остановке общественного транспорта чужую банковскую карту с возможностью бесконтактной платы.

Зная, что для оплаты товаров стоимостью до 1000 рублей ввод пин-кода не требуется, злоумышленник совершил несколько покупок в городских супермаркетах на сумму 7942 рубля. Ущерб потерпевшей был полностью возмещен. Суд приговорил мужчину к штрафу на сумму 100 тысяч рублей.