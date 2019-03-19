новости
новости
Регистрация
В Щекино мужчину осудили за кражу денег с найденной банковской карты

В Щекино мужчину осудили за кражу денег с найденной банковской карты

Он совершил несколько покупок в магазинах на сумму порядка семи тысяч рублей.

Щекинским районным судом Тульской области вынесен обвинительный приговор 27-летнему  местному жителю. Он признан виновным в совершении денег кражи с банковского счета.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 18 декабря прошлого года осужденный нашел на остановке общественного транспорта  чужую банковскую карту с возможностью бесконтактной платы.

Зная, что для оплаты товаров стоимостью до 1000 рублей ввод пин-кода не требуется, злоумышленник совершил несколько покупок в городских супермаркетах на сумму 7942 рубля. Ущерб потерпевшей был полностью возмещен. Суд приговорил мужчину к штрафу на сумму 100 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокража денег с банковской картыпреступлениепрокуратура Тульской областиприговор суда
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском районе Тулы 20 марта отключат светофоры
В Пролетарском районе Тулы 20 марта отключат светофоры
В Туле 24 марта временно ограничат движение транспорта
В Туле 24 марта временно ограничат движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.