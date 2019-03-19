Тульская область готовится к паводку: под угрозой 20 мостов и 55 населенных пунктов

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили готовность региона к безаварийному пропуску весеннего половодья. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий, почва промерзла на 19 см, а количество воды в снеге превышает норму в полтора-два раза. Угрозы образования ледовых заторов на реках нет. По уточненному прогнозу, в зону половодья попадают 20 низководных мостов.

Это может привести к нарушению транспортного сообщения с 55 населенными пунктами, в которых проживают 3886 человек.

Социально значимым объектам и трансформаторным подстанциям паводок не угрожает. Семь гидрологических постов Тульского центра по гидрометеорологии, а также 20 дополнительных временных водомерных постов ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки на реках области. Владимир Кий отметил, что в зону затопления попадает километровый участок дороги «Ефремов – Данков». В ближайшее время будет организована временная переправа.

– Работа всех служб и органов власти должна быть четко скоординирована. На особый контроль нужно взять населенные пункты, с которыми возможно нарушение прямого транспортного сообщения. Запас продовольствия, воды, предметов первой необходимости, медикаментов должен быть в наличии в полном объеме, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил проработать варианты временного размещения граждан, оказавшихся в зоне подтопления. Владимир Кий отметил, что спасательное ведомство готово к пропуску весеннего половодья, необходимых сил и средств достаточно.