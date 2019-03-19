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Вышла в свет книга о тульских тюрьмах и следственных изоляторах
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Вышла в свет книга о тульских тюрьмах и следственных изоляторах

Выход издания приурочен к 140-летию уголовно-исполнительной системы.

Издание посвящено прошлому и настоящему уголовно-исполнительной системы Тульской области, красочно оформлено и содержит уникальные материалы об истории исправительных учреждений и следственных изоляторов, особенностях работы отделов и служб пенитенциарного ведомства.

Выход книги приурочен к 140-й годовщине создания уголовно-исполнительной системы России. Над созданием книги работал коллектив авторов: Кирилл Апексимов, Роман Васильев, Владимир Зайцев, Вячеслав Михайленко, Елена Полякова, Маргарита Римар, Игорь Слаутинский, Ольга Соколова и Сергей Фирсов.

Тексты проиллюстрированы архивными фотографиями. Книга предназначена для вручения представителям, направления в территориальные органы уголовно-исполнительной системы России и вручения лучшим сотрудникам в качестве поощрения.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:41 −1
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