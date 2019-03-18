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Уровень воды в тульских реках Упа и Воронка снизился
Фото из архива Myslo.

Уровень воды в тульских реках Упа и Воронка снизился

Мониторинг проводится ежедневно.

На еженедельном оперативном совещании в администрации города начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков доложил о паводковой ситуации. Мониторинг показал, что за прошедшую неделю уровень воды в Упе и Воронке снизился на 10 см. Общий подъем воды на указанных реках составляет 30 и 20 см соответственно.

В период с 11 по 18 марта в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 5938 сообщений от граждан. В городе произошло 25 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

В городе произошли пять пожаров, 143 ДТП, в которых пострадали 20 человек, один погиб.

Служба спасения осуществила 48 выездов, оказана помощь 84 гражданам, пять спасено.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:15 +3
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