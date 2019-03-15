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Уровень воды в Упе опустился на 5 см
Фото из архива Myslo.

Уровень воды в Упе опустился на 5 см

Спасатели объясняют это устойчивыми погодными условиями.

Городские спасатели осуществляют мониторинг уровня реки Упы. Мониторинг ежедневно осуществляют специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

Согласно последнему замеру, в связи с устойчивыми погодными условиями уровень подъема воды в реки за сутки опустился на 5 см, и составляет сейчас 35 см.

 

Напомним, при наихудшем сценарии спасатели прогнозируют в 2019 году подтопление до 76 жилых домов частного сектора в двух МО Тульской области - в д. Нижние Присады и с. Дедилово Киреевского района. Также под воду могут уйти 23 низководных моста в 13 МО (Белевском, Веневском, Воловском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Щекинском, Ясногорском районах, ГО Ефремов и ГО Тула), из-за этого может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.

Также возможно подтопление участка автомобильной дороги муниципального значения Ефремов – Данков около с. Шилово, протяженностью 800 м.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:44 0
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