Тульской области выделили 80 млн рублей на переобучение сотрудников предприятий

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вместе с губернатором Тульский области Алексеем Дюминым он посетил ряд промышленных и социальных объектов, которые участвуют в программе по повышению производительности труда и эффективности занятости, а также в программе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках реализации нацпроектов.

Министр побывал на заводе порошковой металлургии «Полема» (входит в Промышленно-металлургический холдинг ПМХ). Предприятие участвует в первой волне реализации приоритетной программы «Производительность труда и поддержка занятости».

Максиму Топилину показали самое современное оборудование предприятия — участок по производству распыленных порошков, где производится сферичный металлический порошок для аддитивных технологий и нанесения покрытий.

Оборудование стоимостью 45 млн рублей для выпуска этой продукции было запущено в эксплуатацию в 2018 году при поддержке Фонда развития промышленности.

Президент ПМХ Евгений Зубицкий:

Евгений Зубицкий – Реализация проекта по выпуску сферичных металлических порошков началась в 2016 году. В конце прошлого года начали выпуск первой продукции на новом производственном участке, собранном при финансовой поддержке ФРП. Мы сразу решили сделать этот участок современным не только в плане технического оснащения, но и в плане организации труда. Участие в программе повышения производительности труда уже в первый год дало ощутимые результаты. «Полема» сократила объем незавершенного производства и количество избыточных операций, провела обучение 158 сотрудников и в конечном итоге увеличила производительность труда на 12%.

На заводе ускорился гранулометрический анализ. Этому способствовало более оперативное взаимодействие участков с централизованной лабораторией. Мероприятия по повышению производительности труда позволили снизить время анализа на 56% (с 34 до 15 часов) и сократить объемы незавершенного производства на 44%.

Максим Топилин отметил, что Тульская область — в числе 31 региона, которые получат финансирование в общей сумме 1,5 млрд рублей.

В этом году нашей области выделено 80 млн рублей.

Максим Топилин – Эти деньги пойдут на переобучение сотрудников предприятий, на которых внедряются программы бережливого производства и производительности труда. Главная задача, чтобы люди остались на своих рабочих местах, получили новые компетенции. Мы исходим из того, что в Туле начнется внедрение новых технологий. Надеюсь, что опыт «Полемы» будет распространяться на другие предприятия.

Алексей Дюмин отметил, что за время реализации программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в регионе ее участниками стали 23 предприятия. В сентябре 2018 года комиссия провела аудит, который показал достаточно высокие результаты по внедрению бережливого производства.

Алексей Дюмин – За время действия программы обучение прошли более 1300 работников предприятий региона. Целевой показатель перевыполнен на 12,1%. Конкретно здесь, на «Полеме», в результате проделанной работы выросла производительность труда, увеличилась выручка. А главное, что сотрудники сохранили рабочие места, — 156 человек прошли курсы повышения квалификации и продолжают работать на предприятии.

Тульское предприятие «Полема» участвует в программе «Повышение производительности труда» с ноября 2017 года, предприятие одним из первых заводов в России вступило в эту программу. В настоящее время идет тиражирование лучших практик по организации труда на другие участки предприятия.