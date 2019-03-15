Фото пресс-службы правительства Тульской области.

14 марта губернатор Тульской области Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Узловский район.

Глава региона осмотрел Клуб науки и творчества «Новая территория». Это социальный проект Узловского молочного комбината. В клубе занимаются 120 ребят в возрасте от 12 до 25 лет по 12 направлениям. Губернатор осмотрел кабинет робототехники, биологическую лабораторию и спортивный зал.

- Мы открываем в регионе кванториумы, центры для одаренных детей. Это нужная и полезная инициатива. Здорово, что наши предприятия АПК активно участвуют в социальных проектах. Тем более эта инициатива входит в нацпроект «Образование». Когда бизнес понимает необходимость участия в социальных проектах и активно подключается, мы это поощряем, - отметил Алексей Дюмин.

Следующим пунктом визита губернатора стал Узловский молочный комбинат. Глава региона уже посещал предприятие три года назад. Тогда собственник рассказывал о планах по строительству завода по производству пищевых волокон. Поскольку продукт относится к организации здорового питания, губернатор предложил возможность его производства в потребительской упаковке. Эта идея была воплощена предприятием в жизнь: создан бренд «Клетоника», под которым продукт реализуется в аптеках, интернет-магазинах, магазинах спортивного питания.

Алексей Дюмин осмотрел цех пищевых волокон и ознакомился с производимой продукцией. Инвестиционный проект по созданию цеха был открыт в феврале этого года. Объем инвестиций составил 115 млн рублей. Создано 25 новых рабочих мест.

Как отметил учредитель ООО «Узловский молочный комбинат» Василий Величковский, проектная мощность производства составляет 300 тонн свекольного жома в месяц. Продукт используется в качестве пищевой добавки в молочной, мясной, кондитерской промышленности.

Алексей Дюмин подчеркнул, что недавно на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о дальнейшей модернизации производства. Речь идет о проекте по выпуску мягких и полутвердых сыров для продажи в рестораны. Объем инвестиций составил 200 млн рублей. Создано 36 рабочих мест.

- В последнее время Узловский молочный комбинат активно развивается. Инвестирует в модернизацию и расширение производства. Осваивает выпуск новых видов продукции и готовится к её поставкам на экспорт, - отметил Алексей Дюмин.