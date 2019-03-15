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В Туле на ул. Ложевой Hyundai врезался в ограждение возле мойки
Фото Андрея Радченко.

В Туле на ул. Ложевой Hyundai врезался в ограждение возле мойки

В ДТП пострадал водитель.

Сегодня, 15 марта, в 2.20 в Туле на ул. Ложевой возле дома № 140-а 31-летний водитель автомобиля «Хёндэ Солярис», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в ограждение возле мойки.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель. Ему оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

Напомним, что на этом же месте случилось ДТП в декабре 2018 года. Тогда в это же ограждение влетел «Саманд Ходро». Водитель был без прав.

Галерея
В Туле на ул. Ложевой "Хэндэ" врезался в стену, Фото: 1
В Туле на ул. Ложевой "Хэндэ" врезался в стену, Фото: 2
В Туле на ул. Ложевой "Хэндэ" врезался в стену, Фото: 3
В Туле на ул. Ложевой "Хэндэ" врезался в стену, Фото: 4
В Туле на ул. Ложевой "Хэндэ" врезался в стену, Фото: 5
В Туле на ул. Ложевой "Хэндэ" врезался в стену, Фото: 6
В Туле на ул. Ложевой "Хэндэ" врезался в стену, Фото: 7
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 +4
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