В Туле на ул. Ложевой Hyundai врезался в ограждение возле мойки

Фото Андрея Радченко.

Сегодня, 15 марта, в 2.20 в Туле на ул. Ложевой возле дома № 140-а 31-летний водитель автомобиля «Хёндэ Солярис», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в ограждение возле мойки.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель. Ему оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

Напомним, что на этом же месте случилось ДТП в декабре 2018 года. Тогда в это же ограждение влетел «Саманд Ходро». Водитель был без прав.