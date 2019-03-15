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В Туле стартовал рейд ГИБДД «Уступи дорогу пешеходу!»

В Туле стартовал рейд ГИБДД «Уступи дорогу пешеходу!»

Нарушители будут оштрафованы.

С 14 по 24 марта сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!». В ходе рейда сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, а также среди пешеходов, пересекающих проезжую часть в неположенном месте.
госавтоинспекция
Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушения правил перехода дороги и не использовании световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязывает его использовать световозвращающие элементы. Их отсутствие влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.
Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения — незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД.
 
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры, для предотвращения ДТП с участием данного пешехода.
 
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02.
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−44−10.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:20 +3
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