Роспотребнадзор обнародовал статистику по инфекциям от укусов клещей

По данным прогноза ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» в 2019 году на территории Тульской области сохранится напряженная ситуация по инфекциям, передающимся клещами (иксодовый клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз).

В 2018 году за медицинской помощью обратилось 4865 человек, зарегистрировано 59 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Исследование клещей на наличие возбудителей клещевых инфекций в области проводится на базах лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и ООО «Тульская диагностическая лаборатория».

В прошлом сезоне 2018 года было исследовано 2324 пробы клещей, снятых с людей, и 337 проб из природных биотопов (из лесов, парков, с полей).

Анализы показали, что 11,8% клещей заражены боррелиями, анаплазмой — 4,7%. Это практически на уровне показателей 2017 года.

Для инфекций, передающихся клещами, характерна весеннее-осенняя сезонность. С 14 марта 2019 года Роспотребнадзор начинает еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами (клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека). Это включает контроль за заболеваемостью, иммунизацией населения, проведением акарицидных обработок на территории области, в том числе в загородных оздоровительных учреждениях.

По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-33-25.