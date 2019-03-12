В Тульской области проводится месячник льготной стерилизации животных

Фото из архива Myslo.

Операции проводятся только по предварительной записи.

С 1 марта в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области проводится месячник льготной стерилизации животных. В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, операции проводятся только по предварительной записи. Записаться можно в учреждение ветеринарии, участвующем в акции.

За истекшую неделю услуги по стерилизации (кастрации) оказаны 76 домашним животным.

участники акции

Государственное учреждение Тульской области «Богородицкое межрайонное объединение ветеринарии»