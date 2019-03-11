Ремонт водопровода на улице Хворостухина в Туле завершён

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Аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода на ул. Хворостухина завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. По данным «Тулагорводоканала» может наблюдаться временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, несколько улиц Пролетарского района оставались без водоснабжения более 12 часов. Во время ремонта в яму провалился трактор, чтобы добраться до поврежденного участка трубы, рабочим понадобилось частично снять асфальт.