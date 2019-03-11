Официально: «Арсеналу» разрешили играть домашние матчи на своем поле

11 марта комиссия допустила футбольное поле стадиона «Арсенал» к проведению матчей Премьер-лиги. Об этом сообщает РПЛ. Это значит, что ближайшую домашнюю игру с «Енисеем», которая состоится 16 марта, оружейники проведут в Туле.

Отметим, что представитель компании, которая занимается обслуживанием газона Центрального стадиона, заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что подогрев поля зависит от городской системы отопления:

– Котельная хоть и идет нам навстречу, поднимает температуру, но больше шестидесяти дать не может, потому что жильцы близлежащих домов начинают жаловаться, так как очень жарко. Да, система отопления связана с системой отопления жилых домов.