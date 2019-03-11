В Тульской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В региональном УМВД работает горячая линия – 32-22-49.
С 11 по 22 марта на территории Тульской области пройдет первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она проводится для привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, одна из важных составляющих мероприятия — активизация деятельности по приему оперативной информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, обращений и предложений от граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В УМВД России по Тульской области работает круглосуточный телефонный номер — 32-22-49.