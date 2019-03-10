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Во время масленичных гуляний в Туле ограничат продажу алкоголя

Во время масленичных гуляний в Туле ограничат продажу алкоголя

Купить спиртные напитки в центре города можно будет после 18 часов.

В воскресенье в Туле состоится празднование Масленицы. Гуляния пройдут на Казанской и Пролетарской набережных, а также на улице Металлистов.

В соответствии с региональным законодательством, в радиусе километра от места проведения массовых мероприятий будет ограничена продажа спиртных напитков.

Любой алкоголь, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху в центре города не будут продавать с 12.00 до 18.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:02 +1
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