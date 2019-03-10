Во время масленичных гуляний в Туле ограничат продажу алкоголя

Купить спиртные напитки в центре города можно будет после 18 часов.

В воскресенье в Туле состоится празднование Масленицы. Гуляния пройдут на Казанской и Пролетарской набережных, а также на улице Металлистов.

В соответствии с региональным законодательством, в радиусе километра от места проведения массовых мероприятий будет ограничена продажа спиртных напитков.