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Туляки отмечают Масленицу: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва

Туляки отмечают Масленицу: фоторепортаж

Массовые праздничные мероприятия проходят в разных районах города.

В воскресенье, 10 марта, в Туле проходят масленичные гуляния. На Казанской набережной с самого утра работают интерактивные площадки.

Все желающие могут попробовать свои силы в русских народных забавах, познакомиться с масленичными обрядами и традициями и, конечно, отведать свежих горячих блинов.

Смотрите фоторепортаж от Myslo и присоединяйтесь к празднику!

Галерея
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 1
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 2
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 3
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 4
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 5
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 6
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 7
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 8
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 9
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 10
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 11
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 12
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 13
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 14
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 15
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 16
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 17
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 18
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 19
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 20
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 21
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 22
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 23
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 24
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 25
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 26
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 27
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 28
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 29
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 30
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 31
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 32
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 33
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 34
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 35
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 36
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 37
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 38
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 39
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 40
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 41
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 42
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 43
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 44
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 45
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 46
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 47
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 48
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 49
Масленичные гуляния на Казанской набережной, Фото: 50
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:06 +7
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