Фото Сергея Боброва
Туляки отмечают Масленицу: фоторепортаж
Массовые праздничные мероприятия проходят в разных районах города.
В воскресенье, 10 марта, в Туле проходят масленичные гуляния. На Казанской набережной с самого утра работают интерактивные площадки.
Все желающие могут попробовать свои силы в русских народных забавах, познакомиться с масленичными обрядами и традициями и, конечно, отведать свежих горячих блинов.
Смотрите фоторепортаж от Myslo и присоединяйтесь к празднику!
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