Туляки отмечают Масленицу: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва

В воскресенье, 10 марта, в Туле проходят масленичные гуляния. На Казанской набережной с самого утра работают интерактивные площадки.

Все желающие могут попробовать свои силы в русских народных забавах, познакомиться с масленичными обрядами и традициями и, конечно, отведать свежих горячих блинов.