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В Туле простились с известным психиатром Александром Калькэ

В Туле простились с известным психиатром Александром Калькэ

Бывший главный врач областной психиатрической больницы № 2 скончался после тяжёлой болезни.

Как стало известно Myslo, несколько дней назад состоялось прощание с бывшим главным врачом Тульской областной психиатрической больницы № 2 Александром Робертовичем Калькэ. Он скончался после тяжелой болезни.

Александр Калькэ с отличием окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова. В психиатрии проработал более 35 лет, врач-психиатр высшей категории. Прошёл путь от участкового врача-психиатра Алексинской ЦРБ до главного врача «Тульской областной психиатрической больницы № 2». Автор многочисленных научных статей по психиатрии. Последние годы он занимался частной практикой.

Редакция Myslo выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Робертовича.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:14 +1
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