«Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью: 0:0

Фото ПФК «Арсенал»

10 марта тульский «Арсенал» провел на выезде в Ростове-на-Дону, на матче против местного «Ростова». Текстовая трансляция матча от Myslo!

90+3' Этот удар Левашова стал последним в игре. Арбитр дает свисток об окончании матча - 0:0.

90+3' После подачи Паршивлюка со стандарта на мяч полетели сразу четыре игрока. Среди них были Левашов и Альварес. Мяч ушел за лицевую от игрока "Ростова", а наш голкипер показывает, что на нем нарушили правила. Но момент заигран, Левашов произведет удар от ворот.

90+1' Иван Новосельцев считает, что на нем были нарушены правила в штрафной «Арсенала», и требует пенальти. За что получает желтую карточку от арбитра.

90' Три минуты добавлено к основному времени первого тайма.

88' Последняя замена у «Арсенала». Берхамов меняет Горбатенко.

86' ЛЕВАШОВ! После подачи Зайнутдинова по воротам бил Гацкан. Михаил с большим трудом сумел-таки перевести мяч на угловой!

82' Желтая карточка Еременко за фол против Костадинова.

81' Опасно убегал «Ростов» в атаку на ворота «Арсенала»! Еременко, обыграв Альвареса, пробил в дальний угол. Левашов выручил. На добивание первым пытался успеть Гацкан, но в пылу борьбы нарушил правила. Арбитр зафиксировал нарушение в атаке.

78' «Ростов» взвинтил темп: после подачи с левого фланга атаки ростовчан в штрафной «Арсенала» стало жарковато. Когда, казалось, ситуация подуспокоилась и мяч был у Альвареса, недавно вышедший на замену Шомуродов сумел навязать борьбу испанцу. «Арсенал» спасло только то, что, пробив, он попал в кого-то из наших защитников.

77' Последняя замена у «Ростова»: уходит Сигурдарсон, выходит Зайнутдинов.

И вторая — у «Арсенала»: Хагуш продолжит игру вместо Сергея Ткачева.

75' Замена у «Ростова»: Алексей Ионов вместо Александра Зуева.

72' Комбаров зачем-то решил пробить с дальней дистанции по воротам Песьякова. Вратарь легко справился с этим ударом.

70' Еременко подал мяч со штрафного, наши выбили мяч из штрафной. На подборе Зуев в касание снова пытался обострить, но Левашов на выходе забрал мяч в руки.

69' Чернов заработал опасный штрафной для своей команды: сфолил Кадири.

67' Первая замена у «Ростова»: Шомуродов выходит вместо Ивелина Попова. Усиление нападения!

66' Желтая карточка Бакаеву за фол на Мевле.

65' Бакаев ворвался в штрафную «Ростова», и уже у самой лицевой линии пытался прострелить на своих партнеров. Хозяева поля, тоже с некоторыми сложностями, сумели обезвредить эту передачу. Два подряд классных момента у «Арсенала»!

64' АЛЬВАРЕС! Обыграв Ивелина Попова, Виктор мощно пробил с правой в дальний угол. Песьяков не без труда выручил свою команду!

61' Левашов нашел дальним пасом от ворот Кангву на правом фланге. Замбиец прокинул себе мяч дальше, но чуть-чуть перестарался. А так запросто мог бы выйти один на один с Песьяковым.

59' Попов наносит удар с подбора. Мяч попадает в кого-то из арсенальцев.

57' А теперь Зуев наносит удар головой. Мяч пролетает правее от ворот.

56' Ростовчане отобрали мяч у Кадири в центре поля, но в завершающей стадии не поняли друг друга. Мяч от ноги Еременко, не найдя адресата, медленно укатился за лицевую.

55' Внезапно: Еременко пробил метров с 30-ти по воротам Левашова. Чуть-чуть не хватило точности.

52' И на этот раз Кангва взял игру на себя: ворвался по центру в штрафную Ростова, но там Гацкан уверенно в подкате выбил мяч из-под ног нашего замбийца.

51' Ткачев нашел передачей в штрафной «Ростова» Горбатенко, а тот сбросил мяч под удар Кангве. Эванс в касание с левой ноги пробил в дальний угол ворот Песьякова. Получилось не очень сильно, и голкипер хозяев уверенно забрал мяч в руки.

48' Туляки справились с подачей со штрафного — до опасного момента дело не дошло.

47' Альварес остановил прорыв Паршивлюка подкатом в ноги. Пока обошлось без карточки.

46' У «Арсенала» в перерыве произошла замена: Кангва выходит на поле вместо Ожеговича.

46' Второй тайм.

Давай, «Арсенал», верим в тебя!!!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Георги Костадинов, полузащитник «Арсенала»:

- Мы играем вторую игру за четыре дня. Поэтому у нас нет уже такой скорости. Но будем использовать все появляющиеся шансы и продолжать атаковать.

Рагнар Сигурдссон, защитник «Ростова»:

- Мы играем с большой душой. И должны создавать очень много моментов, чтобы забивать.

Перерыв. Фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. 0:0 — с таким счетом команды отправились на 15-минутный отдых под недовольный свист своих болельщиков. И «Ростов», и «Арсенал» за прошедшие 45 минут создали очень мало опасных моментов. Пожалуй, если бы не гол Сигурдарсона, отмененный арбитром из-за нарушения, и вспомнить-то было бы нечего. Надеемся на перелом игры во втором тайме!

45' Арбитр не стал ничего добавлять к основному времени первого тайма — уходим на перерыв.

43' МОМЕНТИЩЕ. Еременко прорвался по левому флангу и, обыграв Костадинова, подал в штрафную «Арсенала». На удивление всем, первым на мяче там оказался негабаритный Зуев, который прострелил в ворота Левашова. Тулякам повезло: мяч прошел над перекладиной.

40' «Ростов» убегал в опасную контратаку после обреза Горбатенко. Но арбитр усмотрел фол в атаке. Ростовчане нарушили правила на Альваресе, который и мячом-то в этот момент не владел.

37' После подачи углового ростовчане выносят мяч за пределы своей штрафной. Оттуда пробил сходу кто-то из защитников «Арсенала», но мяч улетел за лицевую.

37' Арбитр усмотрел какое-то нарушение при вводе мяча с углового и попросил арсенальцев переподать.

37' «Арсенал» поднасел на штрафную «Ростова». Когда мяч дошел до Ткачева, тот, не раздумывая, мощно пробил. Но попал в игрока «Ростова». Будет угловой.

32' Ожегович, получив пас от партнера на половине поля «Ростова», решил пробить из не самой очевидной позиции. Удар у него совсем не получился: мяч полетел слишком слабо и неточно.

28' Пока арсенальцам не слишком удается сбить атакующий настрой ростовчан. Но защита работает надежно: к воротам Левашова хозяев подпускаем не так часто, как им хотелось бы.

26' Снова судья фиксирует руку у ростовчан — на этот раз мяч попал предплечье Чернова.

24' Сразу после этого опасного эпизода «Ростов» бросился в контратаку. Дальний удар — мяч в руках Левашова. Исправляется после провала на 21-й минуте…

23' После фола на Костадинове штрафной пробивал Горбатенко. Мяч прилетел в руки вратарю «Ростова». За секунду до этого в штрафной хозяев упал Ожегович. Арбитр не усмотрел здесь повода для назначения пенальти… Хотя основания для этого были.

21' «Ростов» забивает гол после чудовищной ошибки Михаила Левашова. НО: через мгновение судья показывает желтую карточку игроку ростовчан и фиксирует нарушение — Сигурдарсон забил мяч рукой!!! На повторе видим — да, чистая рука. Просто нереальное везение для «Арсенала».

19' Ростовчане прервали кросс слева от Ткачева, который выцеливал пас на Ожеговича.

Арсенальцы отодвинули игру от своих ворот, уже пробуют сами больше владеть мячом и организовывать атаки на ворота Песьякова.

17' Технично (через короткий пас) пытались выйти арсенальцы со своей половины поля, но финальный пас на Ожеговича не прошел.

14' Первый угловой у «Арсенала». Подача Горбатенко в штрафную — и первым на мяче оказался Беляев. Максим пробил головой, но получилось рядом со штангой.

11' «Арсенал», похоже, выбрал излюбленную для себя манеру игры — отдать инициативу сопернику и играть на контратаках. Она приносила свои плоды и в матче с армейцами, и в матче с «Оренбургом».

9' Подача с правого фланга «Ростова». В штрафной «Арсенала» опасно открывался под удар Сигурдарсон — мощно целил в дальний угол, но немного не попал.

6' Штрафной удар в исполнении Ивелина Попова: он закручивал над стенкой в ближний угол ворот. Мимо.

5' Продолжается грубая игра, причем с обеих сторон. Горбатенко сфолил на Гацкане в опасной близости от штрафной «Арсенала».

2' И снова на газоне арсеналец — на этот раз досталось Ожеговичу. Правила нарушил Гацкан.

1' Ростовчане начали агрессивно — недалеко от штрафной «Арсенала» на газоне после столкновения с Сигурдарсоном оказался Гиа Григалава.

1' Стартовый свисток прозвучал.

Вперед, за Тулу!!!

0' Команды уже выходят на поле. Готовы поболеть за наших?)

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед матчем «Ростов» — «Арсенал» от пресс-службы тульского клуба:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, ростовчане — в желтой.

0' И «Ростов», и «Арсенал» сейчас располагаются в середине турнирной таблицы, занимая седьмое и девятое места соответственно. Правда, у нашего соперника официальные матчи 2019 года начались с ничьей с «Енисеем» на нейтральном поле, тогда как «Арсенал» начал пободрее — с победы над ЦСКА, тоже на нейтральном поле. Также стоит заметить, что оба клуба на этой неделе пробились в полуфинал Кубка России. Кто знает — может, встретимся еще с «Ростовом» в финале этого турнира?..

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня в 14.00 в Ростове-на-Дону прозвучит стартовый свисток на очередной матч нашей любимой команды — против «Ростова». Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции — будем болеть за любимый клуб вместе!