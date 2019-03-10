Эксперты рассказали об основных причинах отказа россиянам в пенсии

Юристы проанализировали причины, согласно которым Пенсионный фонд может на законных основаниях отказать гражданам в получении страховой пенсии по старости. Первая – недостаточный трудовой стаж.

Сейчас минимальный показатель стажа составляет десять лет, ежегодно он будет увеличиваться и в к 2025 году достигнет 15 лет. Таким образом, граждане могут лишиться страховой пенсии из-за недобросовестных работодателей, не производящих предусмотренные законодательством отчисления.

Ещё одно условие – наличие необходимого количества пенсионных баллов. Сейчас для выхода на пенсию нужно иметь не менее 16,2 баллов. Этот показатель тоже растёт – в 2025 году минимальным количеством будет уже 30 баллов.

Третья причина касается россиян, которые трудились или трудятся в местностях, приравненных к Крайнему Северу. При расчёте льготного и общего стажа не будут учитываться сроки отпусков за свой счёт. В качестве примера специалисты приводят историю женщины, которая рассчитывала выйти на заслуженный отдых на пять лет раньше положенного срока. При подсчёте стажа выяснилось, что для начисления пенсии ей не хватает трёх дней.

Граждане, оказавшиеся в подобных ситуациях, могут получать социальную пенсию по старости, которая существенно меньше страховой.