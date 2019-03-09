Тулячек приглашают рассказать о своих родах и получить подарок

«МамКомпания» приглашает молодых мам, чьи роды состоялись в 2018—2019 году, принять участие в новом конкурсе. Чтобы получить подарок, вам нужно прислать рассказ о ваших родах в одном из родильных домов Тулы или Тульской области.

- Таинственный и скрытый от посторонних глаз процесс родов вызывает у будущих мам страх и оцепенение. Самый простой и понятный способ открыть завесу тайны — спросить, как происходит этот процесс у подружки или мамы. Поэтому мы предлагаем вам вместе помочь будущим родителям больше узнать о предстоящем событии! — рассказывают организаторы.

Условия конкурса:

Напишите свой рассказ о родах в одном из роддомов Тулы и Тульской области. В конкурсе могут принять участие мамы, родившие с 1 января 2018 г. Для участия в конкурсе принимается рассказ о родах, который содержит не менее 3500 знаков. Обязательно наличие название рассказа. Если у вас есть свои фотографии, которыми вы готовы проиллюстрировать рассказ — не забудьте их приложить. Рассказ необходимо прислать на электронный адрес konkurs@mamcompany.ru с пометкой «Рассказ о родах». В рассказе укажите роддом, в котором вы рожали, месяц и год родов. А также свои ФИО, контактный телефон и адрес.

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