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Тулячек приглашают рассказать о своих родах и получить подарок

Тулячек приглашают рассказать о своих родах и получить подарок

К рассказу можно приложить фото. Акцию проводит «МамКомпания».

«МамКомпания» приглашает молодых мам, чьи роды состоялись в 2018—2019 году, принять участие в новом конкурсе. Чтобы получить подарок, вам нужно прислать рассказ о ваших родах в одном из родильных домов Тулы или Тульской области.

- Таинственный и скрытый от посторонних глаз процесс родов вызывает у будущих мам страх и оцепенение. Самый простой и понятный способ открыть завесу тайны — спросить, как происходит этот процесс у подружки или мамы. Поэтому мы предлагаем вам вместе помочь будущим родителям больше узнать о предстоящем событии! — рассказывают организаторы.

Условия конкурса:

  1. Напишите свой рассказ о родах в одном из роддомов Тулы и Тульской области. В конкурсе могут принять участие мамы, родившие с 1 января 2018 г.
  2. Для участия в конкурсе принимается рассказ о родах, который содержит не менее 3500 знаков. Обязательно наличие название рассказа. Если у вас есть свои фотографии, которыми вы готовы проиллюстрировать рассказ — не забудьте их приложить.
  3. Рассказ необходимо прислать на электронный адрес konkurs@mamcompany.ru с пометкой «Рассказ о родах».
  4. В рассказе укажите роддом, в котором вы рожали, месяц и год родов. А также свои ФИО, контактный телефон и адрес.

Подробнее — здесь.

Опрос

Милые женщины, а вы бы согласились рассказать о своих родах?

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 −2
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