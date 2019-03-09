МЧС напоминает тулякам правила безопасного сжигания чучела Масленицы

Фото из архива Myslo.

10 марта во время празднования Масленицы на центральных площадях городов и населенных пунктов области соберется большое количество людей, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является обязательным требованием для подобных гуляний.

Традиционно завершает праздник сжигание чучела. При проведении мероприятий площадка для сжигания в радиусе 50 метров должна быть оцеплена.

В непосредственной близости от костра должны присутствовать первичные средства пожаротушения.

Необходимо обеспечить подъезд аварийных служб к месту проведения мероприятия. При поджигании чучела не рекомендуется использовать горючие жидкости. Особое внимание надо обратить на безопасность детей во время проводов зимы и не оставлять их без присмотра. По окончанию мероприятия организаторы обязаны убедиться в отсутствии горения остатков чучела.

В местах проведения массовых масленичных гуляний ГУ МЧС России по Тульской области организует дежурство порядка 30 сотрудников Управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также боевых расчетов государственной противопожарной службы на пожарных автоцистернах.