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МЧС напоминает тулякам правила безопасного сжигания чучела Масленицы
Фото из архива Myslo.

МЧС напоминает тулякам правила безопасного сжигания чучела Масленицы

Внимательно прочитайте рекомендации.

10 марта во время празднования Масленицы на центральных площадях городов и населенных пунктов области соберется большое количество людей, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности является обязательным требованием для подобных гуляний.
 
Традиционно завершает праздник сжигание чучела. При проведении мероприятий площадка для сжигания в радиусе 50 метров должна быть оцеплена.
 
В непосредственной близости от костра должны присутствовать первичные средства пожаротушения.
Необходимо обеспечить подъезд аварийных служб к месту проведения мероприятия. При поджигании чучела не рекомендуется использовать горючие жидкости. Особое внимание надо обратить на безопасность детей во время проводов зимы и не оставлять их без присмотра. По окончанию мероприятия организаторы обязаны убедиться в отсутствии горения остатков чучела.
 
В местах проведения массовых масленичных гуляний ГУ МЧС России по Тульской области организует дежурство порядка 30 сотрудников Управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также боевых расчетов государственной противопожарной службы на пожарных автоцистернах.
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:28 +3
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