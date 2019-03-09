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Погода в Туле 9 марта: местами возможен небольшой дождь
Фото: https://rostovgazeta.ru

Погода в Туле 9 марта: местами возможен небольшой дождь

Столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 марта на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).
 
Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью 0…+5°С, днем +2…+7°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:03 +2
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