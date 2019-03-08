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Утвержден размер субсидий районам Тульской области на борьбу с борщевиком Сосновского
Больше всех получит Заокский район.
Утвержден размер субсидий, которые получат районы из бюджета Тульской области на борьбу с борщевиком Сосновского. Соответствующее распоряжение подписано первым замгубернатора - председателем правительства Тульской области Валерием Шериным.
Из документа следует, что больше всех получат Заокский район (4,4 млн руб.), Тепло-Огаревский (3,2 млн. руб.) и Кимовский (3,1 млн руб.) районы. Общая же сумма субсидий для 20 районов составляет 22 млн. 701 тыс. рублей и 40 копеек, из которых на Тулу приходится 1,24 млн.
Борщевиик Сосноовского (лат. Heracleum sosnowskyi) — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги/
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