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Утвержден размер субсидий районам Тульской области на борьбу с борщевиком Сосновского
Фото: https://salt.zone

Утвержден размер субсидий районам Тульской области на борьбу с борщевиком Сосновского

Больше всех получит Заокский район.

Утвержден размер субсидий, которые получат районы из бюджета Тульской области на борьбу с борщевиком Сосновского. Соответствующее распоряжение подписано первым замгубернатора - председателем правительства Тульской области Валерием Шериным.
 
Из документа следует, что больше всех получат Заокский район (4,4 млн руб.), Тепло-Огаревский (3,2 млн. руб.) и Кимовский (3,1 млн руб.) районы. Общая же сумма субсидий для 20 районов составляет 22 млн. 701 тыс. рублей и 40 копеек, из которых на Тулу приходится 1,24 млн.
 
 

Борщевиик Сосноовского (лат. Heracleum sosnowskyi) — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги/

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:05 +4
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