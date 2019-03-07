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Сотрудницы тульской Росгвардии отметили 8 марта турниром по стрельбе
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудницы тульской Росгвардии отметили 8 марта турниром по стрельбе

В соревнованиях приняли участие более 35 женщин из региональных подразделений правоохранительных ведомств.

Накануне Международного женского дня Управление Росгвардии по Тульской области организовало турнир по стрельбе из пистолета Макарова среди подразделений силовых ведомств региона. В нем приняли участие более 35 сотрудниц правоохранительных органов.

В общекомандном зачете самой меткой оказалась команда УМВД России по Тульской области, результат – 360 очков. Вторыми стали сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии (353 очка), замкнула тройку лидеров команда тульского УФСИН (334 очка).

В личном первенстве золото завоевала майор внутренней службы Инна Кацуба из УМВД России по Тульской области, второе и третье места заняли сотрудницы тульского Управления Росгвардии – сержант Екатерина Дзуцева и ефрейтор Ольга Садовниченко.

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик поздравил женщин с наступающим праздником, вручил медали, кубки, грамоты и цветы. Завершилось мероприятие торжественным концертом в исполнении военного оркестра.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +3
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