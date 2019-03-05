Тула готовится к большому весеннему паводку

4 марта в администрации города обсудили состояние гидротехнических сооружений и готовность их к проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод.

Обсуждение прошло в ходе еженедельного городского совещания. Этой зимой количество выпавшего снега в Туле превзошло многолетние значения почти в два раза и превысило все допустимые нормы. Так что ждать спокойного и тихого паводка не приходится.

Николай Безруков, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»:

Николай Безруков – Официальная информация от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о прогнозе паводка ожидается во второй декаде марта. Тульский гидрометцентр отмечает превышение нормы снежного покрова на 190%, а глубина промерзания почвы – 69% от нормы, что меньше нормативного показателя на март.

По наблюдениям о прохождении паводка за последние 20 лет наибольшие подъем реки был зафиксирован в 2012 году на уровне 545 см. В 2018 году уровень подъема составил 492 см, наибольший подъем наблюдался 9 апреля 2018 года.

На время паводка по сценарию 2012 года могут быть подтоплены 12 участков.

Пролетарский округ : Пролетарская набережная; ул. Пробная-ул. Ложевая-ул. Гармонная-ул.Чапаева; ул. Криволученская-ул.Горсовета; ул. Калинина.

: Пролетарская набережная; ул. Пробная-ул. Ложевая-ул. Гармонная-ул.Чапаева; ул. Криволученская-ул.Горсовета; ул. Калинина. Зареченский округ : набережная Дрейера-ул. Ствольная-ул.Курковая-ул.Пороховая; ул. Курская-ул. Арсенальная, площадь Ряжского вокзала;

: набережная Дрейера-ул. Ствольная-ул.Курковая-ул.Пороховая; ул. Курская-ул. Арсенальная, площадь Ряжского вокзала; Центральный округ : ул. Хомутовская-ул. Шишкина-ул. Либкнехта; д. Нижние Присады;

: ул. Хомутовская-ул. Шишкина-ул. Либкнехта; д. Нижние Присады; Привокзальный округ: тупик реки Воронки; 1-й Лихвинский проезд, 2-й Лихвинский проезд; ул. Васина, ул. Нижняя Упская, ул. Речная.

По словам Николая Безрукова, возможно подтопление автомобильных мостов у села Федоровка и Берники без нарушения транспортного обеспечения, а также мост в Нижних Присадах. Частично могут быть подтоплены 10 предприятий, в том числе ПО «Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», ПАО «Завод Тула», АО «Тулажелдормаш».



На совещании озвучили жалобу жителей на подъем ручья около Богородичного Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря. Владислав Галкин поручил выяснить причину подтопления и озвучить предложения по мерам устранения проблемы.



Есть ли прогноз, как будет таять снег: постепенно или сразу сойдёт весь?

– Официального прогноза нет, но по неофициальной информации, март будет характеризоваться непостоянной температурой: в дневные часы будет плюс, ночью – минус, – ответил Николай Безруков. – Этот перепад позволит снизить риск и надеяться на плавное прохождение паводка, тем более что глубина промерзания почвы ниже нормы, поэтому часть воды почва впитает.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин напомнил, что 2 марта глава городской администрации Евгений Авилов провел выездное совещание на базе Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы.

Евгению Васильевичу продемонстрировали спецтехнику, которая готова к проведению противопаводковых мероприятий. В распоряжении Центра – аварийно-спасательные машины, 11 лодок, катер, шесть мотопомп и другая вспомогательная техника. Приобретена новая машина с цистерной для подвоза воды.

Для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод проведен мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Тулы, а также гидротехнических сооружений АО «Щекинская ГРЭС» и АО «Косогорский металлургический завод». Уровень воды в водохранилище «Щекинской ГРЭС» снижен до максимально низкого уровня. Оно готово принять до 5,5 млн кубометров паводковых вод.



Также осуществлен подворовый обход, обозначены места расселения жителей в случае подтопления домовладений. В период прохождения паводковых вод будут расставлены посты наблюдения, мерные линейки, гидропост на ул. Советской.