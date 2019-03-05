Полиция просит помочь в поисках без вести пропавших туляков

Если вам что-либо известно о местонахождении Алены Федоровой или Николая Семенова, звоните в отдел полиции «Советский».

Отделом полиции «Советский» УМВД России по Туле разыскиваются без вести пропавшие жители областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алена Леонидовна Федорова. Приметы: на вид 35 лет, рост 165 см, полного телосложения, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза голубые, нос прямой.

Особые приметы: на животе три послеоперационных горизонтальных шрама длиной примерно 20 см.

Была одета: в черную кожаную куртку, черную классическую юбку, колготки телесного цвета, черные кожаные сапоги.

Николай Николаевич Семенов 23 июля прошлого года ушел из токсикологического отделения больницы им. Д. Я. Ваныкина.

Приметы: на вид 70 лет, рост 165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые с сединой, короткие, лицо овальное, глаза серые, нос прямой. Полностью отсутствуют зубы.

Особые приметы: вертикальный шрам на животе от солнечного сплетения до пупка длиной 20 см., горизонтальный шрам от пупка до левого бока длиной 10 см, грыжа на животе диаметром 20 см, на правой ноге под коленной чашечкой горизонтальный шрам длиной 5 см, при ходьбе сутулится.

Был одет: в футболку и спортивные штаны серого цвета фирмы «Адидас», темные тапочки.