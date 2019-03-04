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В Туле открыли стелу выдающемуся тульскому конструктору Василию Грязеву

В Туле открыли стелу выдающемуся тульскому конструктору Василию Грязеву

Стела установлена на въезде в новый микрорайон на Зеленстрое, на улице Конструктора Грязева.

4 марта в Туле состоялось открытие стелы выдающемуся конструктору и оружейнику Василию Петровичу Грязеву.

Участников мероприятия приветствовал губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что Василий Петрович внес большой вклад в укрепление обороноспособности Отечества. Разработал и поставил на серийное производство свыше сорока образцов оружия и боеприпасов. Стал автором более двухсот изобретений и десятков научных трудов.

– Особая заслуга Василия Петровича — в организации производства серии малокалиберного автоматического артиллерийского вооружения. Пусть его славный трудовой путь и преданность Родине служат достойным примером для многих поколений тульских оружейников, — сказал Алексей Дюмин.

К собравшимся также обратился ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые друзья! Наш творческий коллектив подумал о том, чтобы увековечить память о Василии Петровиче. И вот это место было выбрано не случайно. Вы знаете, как в последние годы хорошеет наша Тула, сколько много всего сделано. И здесь, на улице Конструктора Грязева, была построена новая уникальная школа. Нашей задачей было поставить такую стелу, чтобы дети, которые ходят в эту школу, прочитали про дела этого великого человека. Может быть, у них появится тот интерес, и через некоторое время новое поколение, новая плеяда конструкторов придет на предприятия Тульской области и так же прославит наш регион, как и то поколение конструкторов, поколение Василия Петровича Грязева. Я хотел бы сказать, что он не только чертил и конструировал. Он воспитывал. Он часто читал лекции в Тульском политехническом тогда еще институте, и на его лекциях всегда был аншлаг. И он всегда говорил студентам и аспирантам такие слова...

Михаил Грязев включил для собравшихся запись голоса своего отца:

«Я всё время студентам говорю, что тот, кто воспламенится в молодости, ярким факелом проходит через всю жизнь. Студенты, учитесь, воспламеняйтесь и будьте факелами!»

Алексей Дюмин:

 – Эти слова, которые говорил Василий Петрович, касаются не только студентов, они обращены ко всем нам. Воспламеняйтесь, созидайте, трудитесь на благо страны, на благо нашей Тульской области! 

Участники церемонии возложили цветы к подножию стелы.

 

Василий Петрович Грязев (4 марта 1928 — 1 октября 2008) — советский и российский конструктор автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения, долгие годы заместитель руководителя — главный конструктор Тульского конструкторского бюро приборостроения. Герой Социалистического Труда. Лауреат двух Государственных премий СССР. Доктор технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии и Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:50 +11
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