Погода в Туле 5 марта: снег с дождем, гололедица и до +5

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. Ночью и днём мокрый снег, дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 4 мм).

Местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днём до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от нуля до +5. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.