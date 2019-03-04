Весной в Туле ограничат движение грузовиков

Ограничения будут действовать на территории города с 1 по 30 апреля.

С 1 по 30 апреля 2019 года на территории города Тулы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения будет действовать ограничение движения автомобильного транспорта.

Как уточняет пресс-служба городской администрации, для обеспечения безопасности дорожного движения и предохранения автомобильных дорог от разрушения, на протяжении месяца по улицам Тулы смогут передвигаться автомобили с предельным значением нагрузки не более 4 тонн на одну ось.

Владельцам тяжелых грузовиков придётся оформлять специальные разрешения. Кроме того, они обязаны будут возместить вред, нанесенный дорожному покрытию. Соответствующее заявление перевозчики могут подать через МФЦ, региональный портал госуслуг или по адресу: пр. Ленина, 2, каб. 567. Телефон для справок: 30-72-26.

На въездах в Тулу будут установлены дорожные знаки «Ограничение нагрузки на ось 4 т». На время введения ограничений в городе будут работать посты весогабаритного контроля.